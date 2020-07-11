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Зеленський просить нардепів зняти обмеження на зарплати чиновникам

Автор: Максим Зайченко

У квітні максимальний рівень зарплат для чиновника встановили на рівні 47 тисяч гривень

У понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників. На період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.

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Про це свідчить розпорядження на сайті парламенту.

Так, порядку денного позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

Граничний рівень зарплати для чиновників запровадили 13 квітня цього року, тому у випадку схвалення парламентом, 13 липня строк дії обмеження має завершитися.

Нагадаємо, 13 квітня Рада підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020, в якій передбачені додаткові виплати медичним працівникам та скорочення виплат чиновникам.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні Верховний суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину.

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