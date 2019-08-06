Зеленський просить Меркель, Путіна і Макрона про зустрічі в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президент Facebook.

Як зазначив Зеленський, сьогодні, 6 серпня, біля Павлополя загинули 4 українських військових в результаті обстрілу.

"Четверо українських військових загинуло близько Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир'я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, але і переговорного процесу в цілому", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна хоче миру і це незмінне прагнення.

"Україна щиро прагне до миру. І наше незмінне прагнення. Сьогодні весь світ побачив, хто саме світу не хоче", - зазначив він.

У зв'язку з обстрілами Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів.

"Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату - Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна - як можна швидше зібратися для відновлення переговорів", - заявив президент.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що Україна не залишить без відповіді атаки на українських військових.

"Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодної атаки на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирної", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули четверо український військових. Бойовики скоїли два провокаційних обстрілу українських позицій.

Зазначимо, що загинули четверо військовослужбовців одного з підрозділів бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Також він зазначив, що цей обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.