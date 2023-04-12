Зеленский предлагает Раде расторгнуть соглашение с Беларусью о защите гостайн

Проект закона о прекращении соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов зарегистрировать в парламенте в среду, 12 апреля. Текст документа еще не появился на сайте ВРУ.

Следует отметить, что соглашение о защите гостайн между Украиной и Беларусью подписали в Киеве 19 февраля 2004 года. Верховная рада ратифицировала документ в октябре 2005 года.

Соглашение закрепляет, что в интересах обеих стран обеспечивается защита государственных секретов, передаваемых и получаемых в процессе двустороннего сотрудничества.

Напомним, недавно Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.

Также Рада расторгла соглашения с Россией, Белорусью и СНГ, которые касались сферы государственной границы.

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