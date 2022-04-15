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Зеленський прокоментував потоплення крейсера "Москва" і погрози Кремля

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив причетність військових ЗСУ до потоплення російського флагманського корабля, крейсера, "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю BBC.

"Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами. Мене хвилює, що відбувається з нашою армією і з нашими Збройними силами України, тому що вони захищають нашу країну", - сказав глава держави.

Він також зазначив, що його не цікавить, що відбувається в російській армії, яка напала на Україну і блокує Чорне море.

"Якщо вона (армія РФ, - ред.) зменшиться, то це непогано", - додав Зеленський.

Президент також прокоментував погрози Києву, які надійшли від Кремля після "інцидентів" в Бєлгороді. Зеленський підкреслив, що Україна серйозно ставиться до погроз, оскільки вони пов'язані із загибеллю українців.

"Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія підтвердила, що крейсер "Москва" затонув. Міноборони РФ не підтверджує, що по крейсеру "Москва" було завдано удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

У Кремлі кажуть, що пошкодження корпусу корабля спричинила пожежа від детонації боєзапасу.

Ми також писали про те, що у російському Бєлгороді спалахнула велика пожежа. Місцева влада каже, що загоряння сталося через очерет.

Раніше в Бєлгороді сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України