Зеленський поінформував прем'єра Нідерландів про загострення ситуації на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Глава держави поінформував його про загострення на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Коли світ буде відновлений, ми разом з ЄС побудуємо відносини нової якості", - запевнив він.

В ході бесіди Зеленський додав, що українці роблять все для того, щоб зупинити російських окупантів. Глава держави подякував нідерландському прем'єру за підтримку України.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про загострення ситуації на Донбасі", - написав він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив про початок битви за Донбас. За його словами, українці готувалися до бою і не віддадуть своєї землі.

Зазначимо, сьогодні, 19 квітня, у Росії оголосили про початок нового етапу у війні проти України.

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