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Зеленський: якщо програємо Маріуполь та інші міста, не буде більше ніякого міцного ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 березня, звернувся до парламенту Бельгії. Він заявив, що Європейський союз позбудеться демократичних принципів та впливу, якщо Україна програє у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського гаранта.

"Якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте та пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. Ми вам не погрожуємо, це не погроза - це реальність, констатація фактів, які добре видно з Маріуполя", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України також виступив перед парламентом Нідерландів.

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Володимир ЗеленськийМаріупольБельгияВійна Росії проти України