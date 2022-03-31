Зеленський: якщо програємо Маріуполь та інші міста, не буде більше ніякого міцного ЄС

Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 березня, звернувся до парламенту Бельгії. Він заявив, що Європейський союз позбудеться демократичних принципів та впливу, якщо Україна програє у війні проти Росії.

"Якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте та пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. Ми вам не погрожуємо, це не погроза - це реальність, констатація фактів, які добре видно з Маріуполя", - заявив Зеленський.