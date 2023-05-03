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Зеленский о продлении "зернового соглашения": мы не ищем заинтересованности России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не ищет заинтересованности России в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы.

"Я не вижу заинтересованности России продолжать зерновую инициативу, но это происходит каждый раз. Но мы не ищем заинтересованности России. Мы ищем выполнение договоренностей с нашими партнерами", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что у Украины есть четкие договоренности по зерновой инициативе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Наши договоренности продолжаются. Мы планируем продолжить нашу инициативу. Они со своей стороны разговаривают с российской стороной. Они должны с ними согласовывать продолжение этого коридора, который так нужен другим странам мира", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

Также ранее мы писали, что в Турции заявили о риске прекращения действия "зернового соглашения".

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Владимир Зеленскийзерновой коридор