Зеленский о продлении "зернового соглашения": мы не ищем заинтересованности России

Украина не ищет заинтересованности России в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы.

"Я не вижу заинтересованности России продолжать зерновую инициативу, но это происходит каждый раз. Но мы не ищем заинтересованности России. Мы ищем выполнение договоренностей с нашими партнерами", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что у Украины есть четкие договоренности по зерновой инициативе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Наши договоренности продолжаются. Мы планируем продолжить нашу инициативу. Они со своей стороны разговаривают с российской стороной. Они должны с ними согласовывать продолжение этого коридора, который так нужен другим странам мира", - подчеркнул президент.