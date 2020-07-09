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Зеленський продав будинок дружині нардепа від "Слуги народу" та переїхав у "Конча-Заспу"

Київ, Четвер 09 липня 2020 22:05
Зеленський продав будинок дружині нардепа від "Слуги народу" та переїхав у "Конча-Заспу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент тимчасово житиме у "Конча-Заспі"

Президент України Володимир Зеленський переїхав до державної резиденції "Конча-Заспа". Напередодні глава держави продав свій будинок у селі Іванковичі у Київській області.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як заявили у прес-службі глави держави, інформація про продаж будинку 7 липня була розміщена в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зеленський також повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані Національне агентство з питань запобігання корупції.

Згідно з даними на сайті НАЗК, президент продав свій будинок в Іванковичах Валентині Дмитрівні Кісєль, яка є повною тезкою дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля.

Зазначимо, перед заявою Офісу президента журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому розповіли, що президент Зеленський вже декілька днів приїздить до державної резиденції "Конча-Заспа". Минулого року в резиденції зробили ремонт за майже 200 тисяч гривень з державного бюджету.

Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна перед другим туром президентських виборів Зеленський говорив, що не бачить сенсу в житті президента у державних резиденціях.

"Нехай у цих резиденціях живуть дітки. Давайте зробимо там ... табір відпочинку", - заявляв тоді Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Зеленський говорив, що не збирається продавати президентську резиденцію.

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