Зеленський закликав ввести сьомий пакет санкцій проти Росії та навів аргументи
Сьомий пакет санкцій ЄС потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійно посилення тиску за війну, за свою агресивну антиєвропейську політику.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Чергові погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи, все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше керівник ОП України Андрій Єрмак наголошував: в сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб ці обмеження торкнулися всіх російських банків, включно з Газпромбанком.
На початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: "Сбербанк", "Московський кредитний банк", "Россельхозбанк".
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