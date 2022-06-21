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Зеленський закликав ввести сьомий пакет санкцій проти Росії та навів аргументи

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 23:09
Зеленський закликав ввести сьомий пакет санкцій проти Росії та навів аргументи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьомий пакет санкцій ЄС потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійно посилення тиску за війну, за свою агресивну антиєвропейську політику.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Чергові погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи, все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше керівник ОП України Андрій Єрмак наголошував: в сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб ці обмеження торкнулися всіх російських банків, включно з Газпромбанком.

На початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: "Сбербанк", "Московський кредитний банк", "Россельхозбанк".

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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