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Зеленський розпочав свою поїздку на Донбас: відвідає передову

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Донецька область, Середа 09 червня 2021 12:05
Зеленський розпочав свою поїздку на Донбас: відвідає передову Фото: Зеленський розпочав свою поїздку на Донбас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Планується відвідування главою держави передових позицій української армії на лінії фронту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Президент Зеленський анонсував поїздку на Донбас вчора, 8 червня, під час засідання Конгресу регіональних влад в Дніпрі.

Нагадаємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".

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