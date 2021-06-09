Зеленський розпочав свою поїздку на Донбас: відвідає передову

Президент Зеленський анонсував поїздку на Донбас вчора, 8 червня, під час засідання Конгресу регіональних влад в Дніпрі.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".