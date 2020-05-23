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Зеленський закликав спростити закупівлю засобів захисту перед другою хвилею пандемії

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 17:33
Зеленський закликав спростити закупівлю засобів захисту перед другою хвилею пандемії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна повинна готуватися до другої хвилі пандемії COVID-19

Президент України Володимир Зеленський закликав підготуватися до другої хвилі пандемії коронавірусу, яку очікують у світі. Зокрема, глава держави запропонував спростити процедуру закупівлі засобів захисту.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Зеленського, процедуру закупівлі засобів захисту необхідно спростити, адже кожна затримка може коштувати людських життів.

"У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може дозволити вітчизняним виробникам експортувати засоби індивідуального захисту, але за однієї умови.

Також РБК-Україна писало, що Азербайджан передав Україні понад 20 тонн гуманітарної допомоги, серед якої маски, захисні комбінезони, безконтактні термометри і дезінфектори.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийзакупкиКоронавірус
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