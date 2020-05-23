Україна дозволить експорт масок: у Зеленського назвали умову

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Уряд наступного тижня напрацює необхідні рішення

Україна дозволить вітчизняним виробникам масок та засобів індивідуального захисту експортувати власну продукцію. Питання експорту сьогодні порушували на нараді за участі глави держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час наради було вирішено дозволити українським виробникам експортувати свою продукцію, але за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав.

"Президент підтримав це. Вже наступного тижня Кабінет міністрів напрацює потрібні рішення", - заявили в прес-службі Зеленського.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді посилити відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Як писало РБК-Україна, експорт товарів протиепідемічного призначення було заборонено 12 березня.

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Автор: Дмитро Левицький