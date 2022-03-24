Зеленський закликав Швецію посилити санкції проти Росії: іншої мови їх керівництво не розуміє

"Швеція підтримує політику санкцій, політику, без якої миру не буде. Тому що іншої мови ніж ефективність санкцій керівництво Росії не розуміє, але щоб мир настав швидше, санкційні пакети проти РФ мають застосовуватися щотижнево. Жодного бареля російської нафти, жодного заходу Росії у ваші порти, жодного євро податку ваших компаній в Росію. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів існування", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Швеція допомагає Україні у боротьбі з Російською Федерацією, стало відомо, що вона планує додатково надіслати ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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