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Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на бензин

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Зеленський заявив, що АЗС повинні відреагувати на зміцнення курсу валюти

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами президента, АЗС повинні відреагувати на зміцнення курсу валюти і тим самим зменшити вартість ціни на бензин.

"Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну. - ред.) на табло", - заявив Зеленський.

У той же час, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне паливо почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому паливо буде продовжувати дешевшати.

Представники компаній - учасниць паливного ринку зі своєї сторони відзначили проблему нелегальних АЗС. За їх даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Зеленський пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку наступного року провести нараду з керівниками правоохоронних органів на цю тему.

"Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях - надайте нам. З нелегалами ми розберемося... Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися з усіма нелегалами", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський доручив голові Рівненської обласної державної адміністрації Віталію Ковалю звернути увагу на проблему тіньових автозаправних станцій. Крім цього, президент пригрозив причетним до такої діяльності залученням до кримінальної відповідальності.

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