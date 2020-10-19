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Зеленський закликав перевести богослужіння в онлайн-режим

Автор: Максим Зайченко

Президент України Володимир Зеленський запропонував перевести богослужіння в онлайн-режим. На його думку, це допоможе у зниженні ризиків передачі коронавірусу.

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Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає прес-служба Офісу президента.

"Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим", - цитують слова Зеленського в ОП.

За його словами, знизити число заражених і померлих можливо, якщо зменшити перебування громадян, особливо похилого віку, у місцях масового скупчення людей, зокрема, в церквах.

Зеленський також зазначив, що найгірше коронавірус переносять літні люди - на цю категорію громадян припадає 80-85% всіх жертв хвороби.

Зазначимо, також глава держави виступив за залучення представників релігійних організацій до роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Крім цього, президент назвав умову, через яку в Україні можуть знову ввести жорсткий карантин.

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