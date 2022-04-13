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Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення України

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Середа 13 квітня 2022 23:40
Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту Відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проєкту відновлення України після війни", - зазначив глава держави.

Зеленський також розповів про співпрацю з Естонією в галузі цифровізації. Він підкреслив, що після війни це може стати ще більш масштабним проєктом для відновлення державних і бізнес цифрових систем, кіберзахисту, і відновлення відповідних освітніх установ.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з канцлером Австрії Карлом Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.

Раніше Зеленський вимагав конкретних термінів відмови Литви від російського газу і нафти.

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