Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення України
Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту Відновлення України після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.
"Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проєкту відновлення України після війни", - зазначив глава держави.
Зеленський також розповів про співпрацю з Естонією в галузі цифровізації. Він підкреслив, що після війни це може стати ще більш масштабним проєктом для відновлення державних і бізнес цифрових систем, кіберзахисту, і відновлення відповідних освітніх установ.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з канцлером Австрії Карлом Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.
Раніше Зеленський вимагав конкретних термінів відмови Литви від російського газу і нафти.
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