Зеленський вимагає конкретних термінів відмови країни ЄС від російського газу і нафти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського парламенту Литви.

"Не можна чекати розробки ще 7, 8, 9,10...20 пакету санкцій проти Росії. Щоб прийняти по-справжньому потужні рішення, зробити вже зараз все необхідне. У шостому санкційному пакеті Євросоюз може це зробити і повинен обов'язково включити туди нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але все, а не частина", - заявив президент.

Він також підкреслив, що ЄС не потрібно робити демонстрацій.

"Повинні бути визначені конкретні терміни для кожної країни ЄС, щоб реально відмовитися, або принаймні істотно обмежити споживання російських газу і нафти. Тільки так керівництво Росії прийде до думки, що реальний світ шукати потрібно, що війна - катастрофа, перш за все, для них", - додав Зеленський.