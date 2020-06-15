Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути закон про підтримку культури

Президент Володимир Зеленський закликав якнайшвидше розглянути у другому читанні законопроект про підтримку культури та креативних індустрій. З відповідним проханням він звернувся до голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський написав листа Разумкову, у якому попросив останнього посприяти якнайшвидшому розгляду відповідної ініціативи.

Мова йде про проект закону № 3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

У своєму листі Зеленський підкреслив, що надання соціальних та економічних гарантій громадянам і бізнесу в умовах карантину вимагає швидких і ефективних рішень.

"З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною радою України рішення щодо згаданого проекту закону України", - йдеться у листі президента.

Зазначимо, сьогодні під час погоджувальної ради спікер ВР Дмитро Разумков назвав проект закону № 3377 "важливим" і анонсував його розгляд.

Нагадаємо, законопроект про підтримку культури і креативних індустрій депутати ухвалили в першому читанні місяць назад.

Серед іншого, документом пропонується субсидувати об'єктів кінематографії коштами держбюджету і знизити в два рази вартість послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення для телеорганізацій.