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Зеленський закликав Данію підтримати статус кандидата в ЄС для України

Фото: президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Данія має проявити солідарність з Україною не тільки в поставках зброї, а й підтримати надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для датських ЗМІ.

"Звичайно, ми хочемо більше, але я нічого поганого не можу сказати про уряд Данії щодо військової підтримки. Є один фактор важливий, де Данія буде грати одну з ключових ролей, - це європейська перспектива для нашої країни, а саме кандидатство в члени Європейського союзу. Тут я б дуже хотів, щоб Данія була такою ж потужною і об'єднаною з іншими європейськими країнами щодо нашого членства в ЄС", - зазначив він.

За його словами, в Данії є скепсис з приводу вступу України до ЄС.

"Те, що виглядає в Європі технічним, наприклад, кандидатство, в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один з факторів мотивації нашого народу і армії, а значить один з ключових факторів об'єднання нашого народу проти агресії Росії. Тому я б дуже хотів, щоб тут Данія не була стриманою, а підтримала кандидатство для України, це дуже важливо", - додав президент.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Данія і Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Напередодні Зеленський після розмови з прем'єром Нідерландів заявив, що розраховує на його підтримку в питанні статусу для України.

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