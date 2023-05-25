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Зеленский назначил нового замглавы СБУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя главы Службы безопасности Украины. Должность получил Сергей Наумюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №298/2023, опубликованный Офисом президента.

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Также президент своим указом №297 уволил Тараса Цюцюру с должности руководителя управления СБУ в Хмельницкой области.

Кроме того, Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю главы СБУ полковнику Анатолию Сандурскому и главе управления СБУ в Одесской области полковнику Виктору Доровскому.

Следует отметить, что новый заместитель начальника СБУ Сергей Наумюк ранее возглавлял подразделение детективов НАБУ. Также он был кандидатом на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Кто возглавляет СБУ

В прошлом году президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя СБУ. Им стал бригадный генерал Василий Малюк.

Ранее пост главы Службы безопасности Украины занимал Иван Баканов, однако летом прошлого года он был отстранен. Официальной причиной такого решения назвали массовые факты государственной измены и коллаборационной деятельности сотрудниками СБУ.

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