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Зеленский назначил уполномоченного АМКУ

Фото: Максим Сандыга (dn.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им стал Максим Сандыга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в документе. 

Максим Сандыга

В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины, по специальности "Правоведение", а в 2011 году - Национальную академия прокуратуры Украины, по специальности правоведение, образовательно-квалификационный уровень - магистр права.

Работал помощником прокурора Деснянского района Киева, следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кадровые изменения в АМКУ

В начале ноября этого года Зеленский уволил заместителя главы АМКУ Анжелику Коноплянко.

При этом в середине сентября президентуволил государственного уполномоченного АМКУ Сергея Тищика.

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