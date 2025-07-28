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Зеленский назначил Светлану Залищук послом Украины в Швеции: что о ней известно

Киев, Понедельник 28 июля 2025 18:57
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Зеленский назначил Светлану Залищук послом Украины в Швеции: что о ней известно Фото: Светлана Залищук, посол Украины в Швеции (facebook.com/svitlana.zalishchuk)
Автор: Иван Носальский

Светлана Залищук стала новым послом Украины в Швеции. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №556/2025 главы украинского государства.

"Назначить Залищук Светлану Петровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", - сказано в указе президента.

Светлана Залищук

Светлана Залищук - украинская журналистка и бывшая народная депутатка, избранная в Верховную Раду в 2014 году по списку "Блока Петра Порошенко".

До прихода в политику работала репортером на "5 канале" и занимала должности в пресс-службах Кабмина и Администрации президента. Была одной из координаторов общественной организации "Центр UA" и принимала участие в создании инициатив, направленных на продвижение реформ и гражданского контроля.

В парламенте Залищук возглавляла подкомитет по евроатлантической интеграции и входила в делегацию Украины в ПАСЕ. Также участвовала в международных конференциях и форумах, связанных с демократией, реформами и правами человека.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов сразу в 16 странах.

Также глава украинского государства уволил посла Украины в Швеции Андрея Плохотнюка.

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Владимир Зеленский Швеция Светлана Залищук
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