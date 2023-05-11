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Зеленский назначил посла Украины в Нидерландах

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в среду 10 мая подписал указ о назначении украинского посла в Королевстве Нидерланды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Назначить Карасевича Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в сообщении.

Ранее Карасевич занимал должность генерального директора Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП. Также был назначен в состав рабочей группы по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, 27 сентября 2022 года Зеленский уволил с должности посла в Нидерландах Максима Кононенко, а 17 марта 2023 года назначил его послом в Эстонии.

Напомним, в ноябре прошлого года Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом в Швейцарии.

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Владимир Зеленский