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Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ

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Киев, Пятница 17 марта 2023 18:34
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение Сергея Андрущенко первым заместителем главы Службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

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"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Стоит заметить, что при этом другим указом президента Андрущенко был уволен с должности заместителя главы СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что в феврале Верховная рада утвердила назначение Василия Малюка на должность главы СБУ.

Также мы писали, что Зеленский в начале марта утвердил ряд кадровых перестановок в СБУ.

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