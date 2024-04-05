Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардии

Как указано в документе №220/2024, новым заместителем командующего назначен Гордейчук Владимир Иванович.

Согласно данным в Facebook МВД Украины, в октябре 2019 года Гордийчук был назначен руководителем Центрального территориального управления Нацгвардии в Днепре.

В 1996 году он окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины, а уже в 2012 получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины. Гордейчук прошел все основные командирские должности от командира взвода до командира полка.

Он выполнял задачи в зоне проведения АТО. Участвовал в зачистке городов Луганской области от незаконных вооруженных формирований, в частности, города Лисичанск.

Увольнение Залужного и назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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