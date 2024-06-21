Зеленский назначил нового главу Управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.
"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.
Отметим, что информация о Морозове в открытых источниках отсутствует.
7 мая этого года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подготовку покушения на президента Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.
Кроме того, спецназовцы задержали двух полковников Управления госохраны, которые могли следовать указаниям российской ФСБ.
Через несколько дней после скандала Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника УГО.
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