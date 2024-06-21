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Зеленский назначил нового главу Управления госохраны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе. 

Отметим, что информация о Морозове в открытых источниках отсутствует. 

Скандал с УГО

7 мая этого года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подготовку покушения на президента Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

Кроме того, спецназовцы задержали двух полковников Управления госохраны, которые могли следовать указаниям российской ФСБ.

Через несколько дней после скандала Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника УГО.

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Владимир Зеленский