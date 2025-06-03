Зеленский назначил нового руководителя Херсонской МВА

"Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - сказано в распоряжении.

Сам Шанько уже отреагировал на назначение.

"Понимаю, что впереди - много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добропорядочность и открытость. Никаких громких слов, вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах в должности. Приоритет - защита людей и поддержка наших отважных военных", - написал он в Telegram.

Шанько до назначения работал заместителем начальника Херсонской областной военной администрации.

Ярослав Шанько получил юридическое образование в 2011 году, завершив обучение в Херсонском юридическом институте Харьковского национального университета внутренних дел. С 2015 года он работал старшим инспектором отдела ювенальной превенции в управлении превентивной деятельности полиции Херсонщины. В 2019 году возглавил этот отдел.

В 2020 году Шанько назначили заместителем начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Херсонской области. С 2021 по 2023 год он работал в должности заместителя начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины. А с 23 мая 2023 года занимал должность заместителя начальника Херсонской областной военной администрации

До этого должность занимал Роман Мрочко. Он проработал два года - с марта 2023-го, 17 апреля 2025 года его уволил президент.