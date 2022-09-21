Зеленский назначил нового главу Херсона: что о ней известно

"Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорится в тексте документа.

Галина Луговая до этого исполняла обязанности секретаря Херсонского городского совета. После похищения оккупантами Херсонского городского головы Игоря Колыхаева взяла его обязанности на себя.

Что известно про Галину Луговую

По данным suspilne, Галина Луговая родилась 10 апреля 1976 г. в пригороде Херсона – Антоновке. Училась в Херсонском государственном университете, изучала иностранные языки. Работала педагогом, возглавляла Антоновскую общеобразовательную школу I-III ступеней №21 Херсонского городского совета.

В политику ушла в 2015 году. Выбиралась дважды. В 2020 году шла в списках кандидатов в областной и городской советы от политической партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить". Была назначена секретарем Херсонского городского совета в 2020 году. Имеет двух сыновей.