Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации. Им стал Сергей Тюрин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.
"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в документе, датированном 2 мая.
В середине февраля Кабмин согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.
Добавим, что с середины марта 2023 года он исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации, но официального назначения до этого времени не было.
Напомним, в том же марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Тюрина тогда назначили временно исполняющим обязанности главы ОВА вместо Сергея Гамалия.
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