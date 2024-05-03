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Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА

Фото: Сергей Тюрин стал новым главой Хмельницкой ОВА (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации. Им стал Сергей Тюрин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в документе, датированном 2 мая.

Что известно о назначении Тюрина

В середине февраля Кабмин согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.

Добавим, что с середины марта 2023 года он исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации, но официального назначения до этого времени не было.

Напомним, в том же марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Тюрина тогда назначили временно исполняющим обязанности главы ОВА вместо Сергея Гамалия.

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