RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Зеленский назначил командира 93-й бригады заместителем руководителя ОП

Фото: Павел Палиса, командир 93-й бригады (facebook.com/93OMBr)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он - командир 93-й бригады "Холодный Яр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса", - рассказал он. 

По словам президента, Палиса - боевой командир 93-й бригады "Холодный Яр", который хорошо понимает, что происходит в бригадах и на фронте.

"Мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта", - добавил Зеленский. 

Павел Палиса

Стоит заметить, что Павел Палиса родился в семье военнослужащего. 

В 2007 году он окончил Львовский институт сухопутных войск национального университета "Львовская политехника". 

В 2019 году окончил командно-штабный институт Национального университета обороны Украины. 

В момент полномасштабного вторжения России в Украину он учился в Командно-штабном колледже армии США, но прервал обучение. 

В 2022 году командовал 5-м отдельным штурмовым полком. 

В 2023 году стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Принимал участие в боях за Бахмут.

Напомним, сегодня Зеленский также решил назначить новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президентаВойна в Украине