Зеленский назначил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Новым начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ стал уполномоченный по контролю за деятельностью СБУ Роман Семенченко.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - отмечается в указе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент также сменил состав СНБО.
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