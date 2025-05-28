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Зеленский прибыл с визитом в Германию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Берлине. Он проведет встречу с канцлером Фридрихом Мерцем и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шенефельд", - пишет издание.

Как уточняют журнаалисты, сегодня президент Украины встречается с канцлером Фридрихом Мерцем "для срочного обсуждения".

Позже он также станет гостем федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит Зеленского в Берлин

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Берлин - он должен состояться в среду, 28 мая. В рамках поездки глава государства встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Утром 28 мая правительство Германии официально подтвердило визит президента Украины Владимира Зеленского. Там также рассказали о том, что именно планируется во время визита.

Напомним, что первые переговоры между Зеленским и Мерцем как новым канцлером ФРГ состоялись в начале мая. Тогда стороны обсудили, в частности, дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии.

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