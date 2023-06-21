Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июня, принял верительные грамоты у послов пяти стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.
"Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии", - говорится в сообщении.
Президент поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине.
"Вместе укрепляем международный порядок, основанный на правилах, и защищаем жизнь", - добавил Зеленский.
Недавно Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в Украине. Им стал Мустафа Левент Бильген.
Также президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом Украины в Бразилии.
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