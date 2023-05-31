Зеленский приехал в Одессу и провел совещание с военными и правоохранителями

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу. Он провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по актуальной ситуации в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
В ходе совещания обсуждались вопросы восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечения ее стабильного функционирования, перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц и реабилитации военных.
Президент также отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности оккупантов.
К тому же Зеленский представил новоназначенного главу Одесской ОВА Олега Кипера. Он отметил, что в приоритетных областях Украины с точки зрения безопасности - фронтовых - должны работать люди, имеющие военный опыт или опыт работы в правоохранительных органах.
Напомним, что сегодня президент подписал указ о назначении Олега Кипера на должность главы Одесской областной военной администрации.
До этого Кипер являлся руководителем Киевской городской прокуратуры.
Одесская область не находилась под российской оккупацией, однако являлась одной из целей захватчиков для получения преимущества в Черном море.
Населенные пункты области, расположенные на берегу моря, в том числе Одессу, россияне обстреливают из акватории Черного моря.
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