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Зеленский приехал в Одессу и провел совещание с военными и правоохранителями

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу. Он провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по актуальной ситуации в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

В ходе совещания обсуждались вопросы восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечения ее стабильного функционирования, перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц и реабилитации военных.

Президент также отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности оккупантов.

К тому же Зеленский представил новоназначенного главу Одесской ОВА Олега Кипера. Он отметил, что в приоритетных областях Украины с точки зрения безопасности - фронтовых - должны работать люди, имеющие военный опыт или опыт работы в правоохранительных органах.

Зеленский назначил главу Одесской ОВА

Напомним, что сегодня президент подписал указ о назначении Олега Кипера на должность главы Одесской областной военной администрации.

До этого Кипер являлся руководителем Киевской городской прокуратуры.

Ситуация в Одесской области

Одесская область не находилась под российской оккупацией, однако являлась одной из целей захватчиков для получения преимущества в Черном море.

Населенные пункты области, расположенные на берегу моря, в том числе Одессу, россияне обстреливают из акватории Черного моря.

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ОдессаВладимир Зеленский