Зеленский приехал в Одесскую область. Главные темы - "зерновой коридор" и ПВО

"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов", - отметил президент.

Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова. Обсудили взаимодействие с Воздушными силами и работу мобильных огневых групп для усиления ПВО.

Зеленский также заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы по ситуации в Черном море. В частности, о блокировании Россией свободного судоходства. Были обсуждены шаги по противодействию российскому минированию и защите "зернового коридора".

Командующий воздушным командованием "Юг" Дмитрий Карпенко доложил о ПВО Одесской области для прикрытия Одессы, инфраструктуры, "зернового коридора" и военных бригад.

Кроме того, глава государства встретился с украинскими защитниками, которые стоят на обороне юга нашей страны.

"Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей", - добавил Зеленский.

Военные презентовали Зеленскому настенные часы, сделанные из элементов сбитой российской крылатой авиационной ракеты Х-555.

Ситуация в Одесской области

Напомним, что Одесская область стала одной из главных целей врага после того, как РФ вышла из "зернового соглашения". Оккупанты обстреливают портовую инфраструктуру, а с приходом холодов и энергосистему.

Эта ночь не стала исключением. В ночь на 29 ноября оккупанты выпустили 21 ударный дрон и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 по Украине. Почти все враждебные цели были уничтожены. ПВО работала в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что противовоздушную оборону Одессы усилят. Об этом уже договорились с партнерами.