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Зеленский приехал в Херсонскую область (видео)

Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область. Он побывал в селе Посад-Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры", - написал Зеленский.

По его словам, сейчас в этом селе продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория и возвращаются люди в свои дома.

"Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - добавил Зеленский.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой под Бахмутом, где идут самые ожесточенные бои.

Добавим, после чего глава государства побывал и в Харькове.

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Владимир ЗеленскийХерсонХерсонская область