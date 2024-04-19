Зеленский приехал в Донецкую область и посетил раненых защитников

Ситуация на фронте

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась.

По его словам, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха.

После захвата Авдеевки оккупанты продолжают давить на этом направлении, а также усилили штурмы в районе Часового Яра. По словам Сырского, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.

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