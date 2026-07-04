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Зеленский поздравил Трампа с Днем независимости США

16:40 04.07.2026 Сб
2 мин
Что именно пожелал Зеленскому стратегическому партнеру?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина и США объединены общими ценностями, а американское лидерство сегодня является залогом защиты свободы по всему миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

О силе американской мечты

Глава государства подчеркнул, что американская мечта о независимой и свободной стране уже два с половиной века служит ориентиром для других народов. В частности, в 20 веке именно помощь США уберегла мир от власти тиранов и заложила основу для продолжительного мира.

Сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, украинский народ борется за свою независимость с той же энергией, с которой американцы когда-то боролись за собственную свободу.

Благодарность за оружие и технологии

Зеленский выразил глубокую признательность Соединенным Штатам за поддержку и оказание критически важного вооружения.

"Американское оружие, от "джавелинов", которые президент США Дональд Трамп решил передать Украине, до "петриотов", наиболее надежно берегущих жизнь наших людей, - все то, чем Соединенные Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа", - отметил президент.

Он добавил, что когда Украина обращается в Америку за системой Patriot, она верит в общие ценности, которые работают и сегодня.

Приветствие и вера в общий мир

Глава государства выразил официальные пожелания стратегическому партнеру по случаю национального праздника.

"Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам - только успехов, а нам всем в мире, кто Америку ценит, - плодотворного сотрудничества", - подчеркнул Зеленский.

В конце своего обращения президент выразил уверенность, что в тесном взаимодействии свободные люди обязательно преодолеют зло и достигнут стабильного мира.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последних контактах с Вашингтоном и планах по встрече с Дональдом Трампом. В частности, американские переговорщики непрерывно поддерживали связь с Украиной, что дает веские основания надеяться на продолжение переговоров на самом высоком уровне.

Кроме того, в ходе последних встреч стороны подробно обсудили вопросы усиления украинского неба, поскольку для остановки российского баллистического террора Украине и европейским странам необходимо достаточное количество противоракетных систем.

Пока официальный Киев рассчитывает на положительное решение Трампа относительно совместного производства Patriot непосредственно на территории Украины для развития оборонных способностей.

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