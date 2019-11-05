Зеленський: на приватизацію повинні передати 500 підприємств до кінця року

Президент України Володимир Зеленський розпорядився до кінця поточного року передати 500 підприємств на приватизацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За його словами, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України має почати підготовку до масштабної приватизації. Зокрема, відомство до 31 грудня має передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств.

Крім того, Міністерство має до кінця поточного року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об'єктів малої приватизації пакетів акцій.

"Також визначити топ-5 пріоритетних об'єктів для підготовки до великої приватизації", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про приватизацію кількох підприємств Державного управління справами. У цей перелік увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП "Центрсервис", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".

Крім того, Кабмін допускає часткову приватизацію "Укрпошти". Зокрема, уряд не виключає продаж до 30% акцій.