Зеленский присвоил звания генералов трем сотрудникам СБУ

Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 марта, решил присвоить звания генералов трем сотрудникам Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Отмечается, что указами № 177/2024, 178/2024 и 179/2024 Зеленский присвоил звания генералов таким сотрудникам СБУ:
Стоит отметить, что сегодня 32-я годовщина создания Службы безопасности Украины.
Зеленский уже поздравил работников СБУ с профессиональным праздником, вручил государственные награды, отличия и присвоил воинские звания.
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