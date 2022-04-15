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Зеленський присвоїв звання Героя України начальнику розвідки штабу

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П'ятниця 15 квітня 2022 01:44
Зеленський присвоїв звання Героя України начальнику розвідки штабу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами захисників України, серед яких і 221 військовослужбовець ЗСУ. Вищої нагороди - звання Героя України - удостоївся 1 захисник України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави - 221 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 34 - посмертно. І двоє службовців Держспецзв'язку", - заявив президент.

Він також надав звання Героя України майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ.

"Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки та сотні окупантів", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагородив тих, чиї прізвища не можна називати, але вони зробили корисну справу. Президент також подякував усім українцям, які захищають свою країну.

"Вічна слава всім, хто захищає державу! Вічна пам'ять кожному і кожному, хто загинув за Україну! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, стало відомо, скільки помилуваних засуджених захищає Україну.

Ми також писали про те, Зеленський вручив родині загиблого фоторепортера Макса Левіна орден "За мужність".

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Володимир Зеленський
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