Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату "Луганськ-1"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергію Губанову. Він загинув на Донбасі 20 травня увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Також Губанова удостоїли посмертно ордена "Золота Зірка". Відповідний указ №193/2020 розміщений на сайті глави держави 21 травня.

"Він був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні... Полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил у Новоайдарському районі Луганської області", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, за даними прокуратури Луганської області, відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі Сергія Губанова. Правоохоронці повідомили, що інцидент стався поблизу Трьохізбенки ввечері 20 травня.

Відомо, що близько 22:50 під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу Трьохізбенки здетонувала ворожа міна. На вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону.