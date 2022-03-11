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Зеленський присвоїв звання Герой України 13 воїнам

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П'ятниця 11 березня 2022 01:25
Зеленський присвоїв звання Герой України 13 воїнам Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський повідомив про присвоєння звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у битвах з російськими окупантами. Декому з них - вже посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави вночі, 11 березня.

Звання Героя України присвоєно:

  • підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника.
  • капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них падаючий літак.
  • молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів.
  • старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). При ворожих ракетних обстрілах давав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя.
  • молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм при евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ.
  • генералу-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
  • полковнику Ході Леоніду Олексійовичу. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів.
  • підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у Гостомелі.
  • підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область.
  • майору Бові Євгену Петровичу. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій при постійних атаках ворога.
  • капітану Боєчку Василю Васильовичу. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога.
  • сержанту Морозу Олегу Романовичу. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
  • матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві, вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожих вертольоти.

Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв українським містам спеціальне звання Місто-герой.

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