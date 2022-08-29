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Зеленський присвоїв почесні звання п'ятьом бригадам і ракетному полку ЗСУ

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Понеділок 29 серпня 2022 04:15
Зеленський присвоїв почесні звання п'ятьом бригадам і ракетному полку ЗСУ Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання п'ятьом бригадам та одному зенітному ракетному полку Сухопутних військ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази №606/2022 і №607/2022, оприлюднені на сайті глави держави.

Відповідні документи Зеленський підписав "з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України".

Відтак, президент постановив присвоїти:

  • 3 окремій танковій бригаді почесне найменування "Залізна" та надалі іменувати її - 3 окрема танкова Залізна бригада;
  • 60 окремій піхотній бригаді почесне найменування "Інгулецька" та надалі іменувати її - 60 окрема піхотна Інгулецька бригада;
  • 61 окремій піхотній бригаді почесне найменування "Степова" та надалі іменувати її - 61 окрема піхотна Степова бригада;
  • 68 окремій єгерській бригаді почесне найменування "імені Олекси Довбуша" та надалі іменувати її - 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша;
  • 110 окремій механізованій бригаді почесне найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" та надалі іменувати її - 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка;
  • 1129 зенітному ракетному полку Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування "Білоцерківський" та надалі іменувати його - 1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв ім’я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada, якій будується для ВМС ЗСУ.

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