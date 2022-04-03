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Зеленський присвоїв Буданову нове звання

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 13:15
Зеленський присвоїв Буданову нове звання Фото: Кирило Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав нове військове звання від президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський підписав указ 3 квітня. Буданов отримав звання генерал-майора.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в указі.

Керівник ГУР Міноборони очолив відомство у серпні 2020 року. Торік у День незалежності Буданову присвоїли звання бригадного генерала.

Нагадаємо, що президент нагородив орденом "За мужність" загиблого фотокореспондента Макса Левіна.

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