Зеленський прийшов в Раду

Президент України Володимир Зеленський прийшов до Верховної ради. Сьогодні, 16 липня, в парламенті проходить урочисте засідання у зв'язку з річницею прийняття Декларації про державний суверенітет.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"В урочистому засіданні Верховної ради бере участь президент", - зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Глава держави повинен виступив перед парламентаріями.

Також на засіданні присутні екс-президенти Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Так, це останній пленарний тиждень ВР перед літніми канікулами.

Відзначимо, після канікул ВР планує продовжити засідати в пленарні тижні за скороченим графіком. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3608 за основу. За нього проголосували 324 нардепи.

При цьому в профільному комітеті зазначають, що такий графік дозволить збільшити кількість годин роботи в пленарному режимі з 18 до 19 годин на тиждень.

Закон передбачає, що у вівторок, середу, четвер і п'ятницю, якщо не прийняте (ad hoc) інше рішення ВР, пленарне засідання триває з 10 до 15 годин (у п'ятницю - до 16 годин) з перервою з 12:00 до 12:30.

Нагадаємо, у ВР не бачать необхідності робити додаткові позачергові засідання на цьому тижні; кадрові питання розглянуть у пленарний четвер.

Як писало РБК-Україна раніше, робота третьої поточної сесії ВР завершиться 17 липня, проте в монобільшості обговорювали можливість позачергової роботи парламенту влітку.