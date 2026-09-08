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Зеленский допустил компромисс с Россией по энергетике: что сказал президент

13:18 08.09.2026 Вт
2 мин
Президент сказал, что от РФ тоже нужны шаги навстречу
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Украина готова искать компромисс с Россией по чувствительным вопросам, связанным с энергетикой и зерном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

По словам Зеленского, вопросы энергетики и поставок зерна важны не только для Украины и России, но и для многих других государств. В частности, президент упомянул Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, страны Азии и другие государства.

"Зерно, энергетика - болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира. И это болезненные вопросы для Индии на сегодня, для ОАЭ, для Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы, чтобы найти компромисс", - сказал президент.

Зеленский призвал к взаимным шагам

Глава государства отдельно отметил, что при обсуждении возможного компромисса необходимо учитывать действия обеих сторон. По его словам, Украина уже пошла на значительное количество компромиссов и не должна оставаться единственной стороной, которая продолжает делать шаги навстречу.

Таким образом, Зеленский связал дальнейшее продвижение по этим чувствительным вопросам не только с готовностью Киева искать решения, но и с необходимостью соответствующих действий со стороны России.

Президент также подчеркнул международное значение вопросов энергетики и зерна, поскольку они затрагивают интересы сразу нескольких регионов и государств.

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский сообщил журналистам, что рассчитывает провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в двадцатых числах сентября. По словам главы государства, речь идет о возможной личной встрече во второй половине месяца.

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