Зеленский допустил компромисс с Россией по энергетике: что сказал президент

По словам Зеленского, вопросы энергетики и поставок зерна важны не только для Украины и России, но и для многих других государств. В частности, президент упомянул Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, страны Азии и другие государства.

"Зерно, энергетика - болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира. И это болезненные вопросы для Индии на сегодня, для ОАЭ, для Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы, чтобы найти компромисс", - сказал президент.

Зеленский призвал к взаимным шагам

Глава государства отдельно отметил, что при обсуждении возможного компромисса необходимо учитывать действия обеих сторон. По его словам, Украина уже пошла на значительное количество компромиссов и не должна оставаться единственной стороной, которая продолжает делать шаги навстречу.

Таким образом, Зеленский связал дальнейшее продвижение по этим чувствительным вопросам не только с готовностью Киева искать решения, но и с необходимостью соответствующих действий со стороны России.

Президент также подчеркнул международное значение вопросов энергетики и зерна, поскольку они затрагивают интересы сразу нескольких регионов и государств.