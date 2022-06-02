Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів та заснував нову традицію

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв вірчі грамоти нових послів США, Індії та Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Церемонія передачі вірчих грамот українському президенту відбувалася на території Софії Київської. Як зазначили в Офісі президента, це тепер нова традиція.
"Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту", - сказав глава держави новим послам на церемонії.
Президент прийняв вірчі грамоти в посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківеря та посла Індії Харша Кумара Джейна.
Нагадаємо, новий посол США Бріджит Брінк прибула в Україну на початку тижня та передала вірчі грамоти Міністерству закордонних справ.
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