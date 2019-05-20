Зеленський прийняв повноваження верховного головнокомандувача

Новообраний президент України Володимир Зеленський підписав указ про прийняття повноважень верховного головнокомандувача Збройних сил України у зв’язку зі вступом на посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Указ президента України №300/2019 з’явився на офіційному сайті глави держави увечері в понеділок, 20 травня.

"У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше після церемонії інавгурації 20 травня президенту Володимиру Зеленському присягнули на вірність глава Міноборони Степан Полторак, глава МВС Арсен Аваков, голова Генштабу Віктор Муженко.

Також президенту присягнули командувач Сухопутних військ Попко, командувач Повітряних сил Дроздов, командувач Військово-морських сил, десантно-штурмових військ Забродський, Сил спеціальних операцій Луньов, голова СБУ Василь Грицак, голова Прикордонної служби Цигикал та Нацполіціїї Князєв, голова ГСЧС Чечоткін, командувач Нацгвардії Балан.