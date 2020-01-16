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Трамп відміняв свій візит в Польщу через Зеленського, - Парнас

Новини » Політика     16.01.2020 - 11:24
Трамп відміняв свій візит в Польщу через Зеленського, - Парнас
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп використав ураган як виправдання

Президент США Дональд Трамп минулого року скасував візит до Польщі, щоб натиснути на президента України Володимира Зеленського. Про це заявив близький соратник особистого адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в інтерв'ю MSNBC.

Парнас зазначив, що Трамп використав ураган як виправдання.

"Президент Трамп повинен був особисто зустрітися із Зеленським у Польщі. Але він використав ураган як виправдання. Це було не через ураган. А тому, що він злився, бо Зеленський все ще не зробив спроби і не доклав зусиль, щоб зробити оголошення (про розслідування щодо Байдена, - ред.)", - розказав Лев Парнас.

Нагадаємо, 1 вересня 2019 року планувалася зустріч Зеленського та Трампа. Зокрема, планувалося, що вони проведуть зустріч у Варшаві, куди обидва президенти повинні були приїхати для участі в заходах з нагоди річниці Другої світової війни.

Проте, два президента не зустрілися в Польщі. Американський лідер скасував поїздку до Варшави у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

РБК-Україна писало, що потім два лідери країн таки зустрілись, але вже у Вашингтоні. Після їхньої зустрічі почалась процедура імпічмента Трампа.

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Новини України Дональд ТрампВолодимир Зеленський
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